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Відкинуло під тролейбус: у Вінниці Renault збив пішохода

Вранці у понеділок у Вінниці на Немирівському шосе загинув чоловік, який намагався перебігти дорогу в невстановленому місці.

Про це повідомляє Вінниця.info.

Зазначається, що чоловіка збив автомобіль Renault, за кермом якого була жінка, а у салоні перебували діти.

За словами очевидців, після удару чоловіка відкинуло під тролейбус, який рухався за маршрутом №7.

На місце події викликали поліцію і швидку допомогу. Медики констатували смерть пішохода.

Зараз працює слідчо-оперативна група. Вік і особу загиблого встановлюються.

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Читайте: Виїхав на зустрічну смугу: на Харківщині легковик протаранив автобус

До речі, у Волновасі автомобіль поліції збив жінку на пішохідному переході.

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