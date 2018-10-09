Однією з версій вибухів на військових складах боєприпасів в Ічні Чернігівської області є теракт.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.

– За наявною інформацією, версію теракту слідство також не відкидає. Зокрема, вона також опрацьовується фахівцями оперативних підрозділів правоохоронних органів та Міністерства оборони України, – заявив він.

Також він додав, що тривають допити чатових воєнізованої охорони ЗСУ, які здійснювали безпосередню охорону території зберігання боєприпасів, та інших свідків події. Уточнюються завдані збитки.

За фактами вибухів на арсеналі військовою прокуратурою Центрального регіону України розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (Недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).

Санкції статті – позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

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Нагадаємо, що Факти ICTV ведуть онлайн-трансляцію і стежать за тим, що відбувається зараз в Ічні.