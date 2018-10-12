У США кошеня проїхало під капотом автомобіля 27 кілометрів і вижило.

Про це повідомив інформаційний портал Idaho News.

Інцидент стався у місті Нампа, штат Айдахо. Брайан Рей повертався на машині додому з роботи і почув дивний звук з-під капота. Разом з дружиною вони підняли кришку і знайшли там перелякане кошеня.

– Тварина забилася під блок циліндрів, її не вдавалося дістати зверху. Рей підняв машину за допомогою домкрата, і його дружина розгледіла морду кошеня, на якій була невелика ранка.

– Я дуже боялася, що у тварини внутрішня кровотеча. І що, коли ми його дістанемо, кошеня почне рвати кров’ю, – зізналася вона.

Сяк-так їм вдалося витягти кошеня. Подружжя відразу віднесло його у найближчий притулок, де ветеринари оглянули тварину. У кошеняти, якого прозвали Шипшиною (Briar), нижня губа відірвалася від лінії ясен. Лікарі планують незабаром прооперувати тварина.

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До речі, в австралійському штаті Квінсленд жінка випрала білизну разом з кішкою. Тварина вижила.