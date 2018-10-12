9 жовтня в Києві стартувала щорічна виставка Зброя та безпека – 2018, на якій представили нові розробки української зброї та військової техніки.

Експозиція проходила у Міжнародному виставковому центрі. На ній традиційно представили новинки озброєння та захисту для військових.

До слова, цього року учасниками стали понад 500 компаній з 17 країн, серед яких 380 з України.

Реактивна система залпового вогню БМ-21 УМ

Шепетівський ремонтний завод представив БМ-21 УМ Берест на шасі КрАЗ, який покликаний замінити БМ-21 Град, що стоїть на озброєнні ЗСУ.

Поряд зі своїм російським аналогом Берест має цілу низку переваг:

більша потужність залпу (50 замість 40. – Ред. )

) точність ведення вогню

цифрові системи управління та наведення артилерії

більша мобільність

менше часу для відкриття вогню та швидка зміна позиції

Особливістю системи є можливість екіпажу отримувати необхідні дані від зовнішніх джерел і виконувати підготовку до стрільби і саму стрільбу без необхідності виходу з кабіни. Завдяки цьому машина витрачає менше часу на виконання вогневого завдання і швидко змінює позицію.

Берест встановлений на новому шасі від КрАЗ з колісною формулою 4х4. Нові цифрові технології дозволяють вести розрахунок РСЗВ у режимі реального часу, отримуючи точні координати ворога, які в обробленому вигляді поступають з дронів, контрбатарейної РЛС, а також інших систем спостереження.

Броньована розвідувальна машина Мангуст

Двовісна броньована плавуча розвідувальна машина, з усіма ведучими колесами була представлена Миколаївським бронетанковим заводом.

Вона призначена для ведення розвідки боєм і вогневої підтримки бойових підрозділів. Торсійна підвіска забезпечує підвищену прохідність.

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Машина може долати водні перешкоди і здатна розвивати на шосе швидкість до 100 км/год. Цікаве рішення розробки – апарель у кормі, яка дозволяє там перевозити габаритні вантажі чи розміщувати ноші.

Машина, також, оснащена модернізованим бойовим модулем Фальконет, здатним вести ціль по зображенню програмним методом.

Мангуст отримав роботизований бойовий модуль, який зараз оснащений великокаліберним кулеметом калібром 14,5-мм та кулеметом з калібром 7,62-мм.

БМП-М1С

Бойову броньовану гусеничну машину представив Житомирський бронетанковий завод. БМП-М1С – це конверсія бойової розвідувальної машини БРМ-1К. Однак новинка має підвищення вогневої потужності, рівня захисту та німецький двигун Deutz, замість застарілого радянського.

Завдяки ремоторизації 15,5-тонна БМП-М1С з новим німецьким двигуном розвиває швидкість до 70 км/год і долає водні перешкоди уплав на швидкості 7,5 км/год.

Також БМП-М1С оснащений бойовим модулем Стилет, який має 30-мм гармату, кулемет та протитанковий ракетний комплекс Бар’єр, який здатний вражати цілі на відстані до 5 км. Тандемна кумулятивна бойова частина може пробити 800 мм броні. Наведення здійснюється променем лазера.

Точний вогонь за будь-якої погода забезпечує нова система управління Синтез. БМП-М1С може транспортувати до 8 військовослужбовців.

Завдяки ремоторизації 15,5-тонна БМП-М1С з новим німецьким двигуном розвиває швидкість в 70 км / год і долає водні перешкоди уплав на швидкості 7,5 км / год.

БТР-4МВ1

БТР-4МВ1 створили спеціалісти Харківського конструкторського бюро ім. Морозова. Вага нового БТР складає 24-25 тонн, що на 3 тони більше за звичайну версію БТР-4. Також новинка оснащена двигуном від Deutz та американською трансмісією Alisson.

Машина може перевозити до 10 осіб: 3 члени екіпажу і 7 військовослужбовців.

БТР-4МВ1 оснащений бойовим комплексом Парус:

гармата з калібром в 30 мм

гранатомет з калібром 30 мм

кулеметом

протитанковий ракетний комплекс Бар’єр

Максимальна швидкість – 110 км/год, а під час форсування водних перешкод уплав до 10 км/год.

Надія від Мотор Січ

Також серед цікавих експонатів на виставці можна відмітити український вертоліт Надія від Мотор Січ, який є продовженням Мі-2. Нові машини покликані замінити морально застарілі радянські екземпляри.

Машини можуть використовуватися, як пасажирські вертольоти або ж для патрулювання. Також, існує варіант для його оснащення ракетним озброєнням.

Представленим новинкам та модернізаціям доведеться пройти, ще довгий шлях до серійного виробництва.

Раніше Факти ICTV писали, що українці представили в Фарнборо транспортний літак Ан-178. Він може сідати на ґрунтові майданчики.

Фото: Укроборонпром