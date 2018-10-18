До моменту отримання томосу доведеться провести не мало процедур. Уже зараз виникає ціли низка спірних питань.

Про це розповідається у сюжеті Ранку у великому місті.

Спірні питання:

модель об’єднання

статут нової церкви

порядок обрання її предстоятеля

назва

За словами предстоятеля УАПЦ Макарія, діалог з УПЦ КП не дуже виходить.

На думку фахівців, перед проведенням об’єднавчого собору варто було б обговорити статут нової церкви і процедуру обрання її голови. Але патріарх Філарет вважає, що обговорювати нічого – все має відбуватися якомога швидше і на основі статуту УПЦ Київського патріархату.

Така ультимативна позиція може створити проблеми, впевнені експерти. З іншого боку, нині Філарет у колі прихильників автокефалії просто не має собі рівних за авторитетом і досвідом. Згідно з тими ж соціологічними опитуваннями, йому довіряють майже 30% українців – найбільше серед усіх вітчизняних релігійних діячів.

Голова УПЦ МП Онуфрій відразу відсторонився від об’єднавчих процесів. За підрахунками спостерігачів, до об’єднаної церкви готові перейти біля 20 єпископів Московського патріархату. Вони можуть висунути власну кандидатуру в очільники нової церкви, але без реальних шансів на успіх. УАПЦ – найменша церква, має трохи більше ніж тисячу приходів. Вона і не претендує на посаду голови церкви, але, на думку фахівців, їм би хотілося зберегти власне обличчя, щоб митрополит Макарій після об’єднання мав якийсь статус. Якщо ж Філарет на це не погодиться, УАПЦ може навіть відмовитися від об’єднання, припускають експерти.

Незрозумілою залишається й назва майбутньої об’єднаної церкви. Справа в тому, що назва Українська православна церква – юридично закріплена за УПЦ Московського патріархату. І поступатися назвою там не збираються. У зверненнях до Варфоломія про надання Томосу фігурувала назва Православна церква в Україні.

Раніше Факти ICTV писали, що треба зробити для отримання томосу, коли це відбудеться та що стане з Московским патріархатом.

Фото: УНІАН.