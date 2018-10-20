Гороскоп на сьогодні рекомендує зайнятися освітніми заняттями і активним відпочинком.

Гороскоп на сьогодні, 20 жовтня, публікує Telegram-канал AstroExpert.

Допитливість і цікавість до нового допоможе у сприйнятті нової інформації. Особливо вдалими можуть бути заняття з астрології або психології.

День сприяє для активного проведення часу: піші прогулянки, катання на велосипедах. Бажано провести час на свіжому повітрі, особливо сприятливо побувати у водойми.

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Емоційно день може бути різним, можливі сплески роздратування, варто бути акуратніше з цим, особливо всередині сім’ї.

Врівноважити настрій допоможе медитація або релакс. Сьогодні не варто починати щось нове і важливе, найкраще зайнятися своїм здоров’ям.

Фінансові питання і соціальну активність сьогодні краще звести до мінімуму.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп на жовтень для всіх знаків зодіаку.