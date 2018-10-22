PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Без категорії / Укртелеком підвищує тарифи - на скільки і дата/

Укртелеком підвищує тарифи – на скільки і дата

З 1 листопада 2018 року в Україні підвищать тарифи на телефонний зв’язок.

Зростання тарифів складе від 7,5 до 17% для різних категорій абонентів, повідомляє Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

Міністерство юстиції вже схвалило нові тарифи і зареєструвало їх офіційно.

Читайте: Ціни зросли на 40%: Укрпошта підвищила тарифи

Оновлені тарифи будуть опубліковані 30 жовтня.

Раніше Факти ICTV писали, що тарифи на опалення і гарячу воду зростуть для мешканців Дніпровського та Дарницького районів Києва, яких обслуговує Євро-Реконструкція.

Фото: dreamstime.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Що зміниться з 1 листопада 2018: ціни на газ і житло солдатам
Гаряча вода та опалення здорожчали у двох районах Києва – нові тарифи
Газ
Підвищення цін на газ знову відклали – нова дата
SIM карта
Перехід на іншого оператора без зміни номеру – названо дату запуску
Батарея
Нові тарифи на тепло в Україні – коли введуть
Що зміниться з 1 жовтня 2018: призов, зарплати і здорожчання
Кабмін відклав підвищення тарифів на газ
Тарифи на світло в Україні повинні зрости на 50% – НКРЕКП
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка