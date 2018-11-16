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Погода в Україні на сьогодні, 16 листопада (КАРТА)

16 листопада в Україні буде холодно, на півдні пройдуть дощі і сніг.

16 листопада на сході майже без опадів, температура вночі до -2°, вдень до +3°.

Жителям південних регіонів синоптики обіцяють дощі й снігопади. Температура до +4°.

На заході України без опадів. Температура вночі до -7°, вдень до +4°.

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У північних областях сонячно і без опадів. Температура вночі до -6°, вдень до +2°. У центрі без опадів, температура вночі до -5°, вдень до +2°.

До слова, синоптики прогнозують, что зимова погода в Україні у вихідні збережеться.

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