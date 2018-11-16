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Вбивство журналіста Сергієнка: суд відпустив злочинців під заставу

Сьогодні Соснівський районний суд міста Черкаси відпустив під заставу підозрюваних в убивстві журналіста Василя Сергієнка.

Вадиму Мельнику, якого висунули підозру в організації вбивства журналіста, призначили заставу 2 млн. Грн. Виконавцю злочину Віктору Горбенко виставили заставу в 800 тис. Гривень.

Про це пише Insider.

Таке рішення суду призвело до хвилі протестів серед волонтерів та учасників Нацкорпуса. Вони заблокували приміщення суду і не випускали звідти суддів.

Своє невдоволення таким вердиктом суду висловив в Facebook глава Національної поліції Сергій Князєв. Він написав, що організатора вбивства шукали два роки. Затримали його і чотирьох виконавців. П’ятого виконавця знайшли в США, куди і вислали всі необхідні документи для його затримання.

– Як реалізувати конституційне право людини на життя, якщо таке відбувається в правоохоронній системі? – написав Князєв.

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Нагадаємо, що журналіста Василя Сергієнко викрали і вбили 4 квітня 2014 року в місті Корсунь-Шевченківський Черкаської області. Його тіло знайшли на наступний день в ямі.

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