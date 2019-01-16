Загалом день не підходить для творчої діяльності.

Гороскоп на сьогодні, 16 січня, публікує Telegram канал Astro.Expert.

У справах можуть виникати несподівані перешкоди. Однак, справа, яка вимагає рішучості, впевненості, але при цьому творчого підходу, сьогодні цілком може вдатися успішною.

Але все ж в будь-якій справі не забувайте про обачність і уважність, уникайте необдуманого ризику.

У відносинах сьогодні теж варто проявити більше усвідомленості, оскільки можуть “проскакувати” різкі реакції.

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Постарайтеся сьогодні трохи краще прислухатися до думки оточуючих, інакше є ризик втратити їхню підтримку, а вона сьогодні може дуже стати в нагоді.

Несприятливо: подорожі, підстригання нігтів.

До слова, Факти ICTV також публікували фінансовий гороскоп на 2019 рік для всіх знаків зодіаку.