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На Донеччині у будинку знайшли тіла двох військових ЗСУ

У селі Калинове Донецької області у житловому будинку знайшли мертвими двох військових ЗСУ з частини, яка дислокується у цьому селі.

На Донеччині у будинку знайшли тіла двох військових ЗСУ

У будинку знайшли тіло майора з вогнепальним пораненням в голову. У другого вбитого – забої голови, пише УНН.

На місці злочину знайшли пістолет.

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За попередньою інформацією, що загиблі разом випивали і між ними виник конфлікт.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження по ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Нагадаємо, 2 січня близько 22.30 Петро Очеретяний вигулював собак біля ЖК Французький бульвар у Києві. В результаті конфлікту з чоловіком, який під’їжджав на авто до парковки, Очеретяний завдав йому смертельного удару в голову. Пізніше стало відомо, що вбитого звуть Василь Хмелюк і він є співробітником УДО.

Фото: military_tv_ua

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