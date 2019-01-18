У селі Калинове Донецької області у житловому будинку знайшли мертвими двох військових ЗСУ з частини, яка дислокується у цьому селі.

У будинку знайшли тіло майора з вогнепальним пораненням в голову. У другого вбитого – забої голови, пише УНН.

На місці злочину знайшли пістолет.

Читайте: Вбивство студенток у Харкові: підозрюваний визнав провину

За попередньою інформацією, що загиблі разом випивали і між ними виник конфлікт.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження по ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Нагадаємо, 2 січня близько 22.30 Петро Очеретяний вигулював собак біля ЖК Французький бульвар у Києві. В результаті конфлікту з чоловіком, який під’їжджав на авто до парковки, Очеретяний завдав йому смертельного удару в голову. Пізніше стало відомо, що вбитого звуть Василь Хмелюк і він є співробітником УДО.

Фото: military_tv_ua