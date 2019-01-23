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Німеччина і надалі купуватиме російський газ – Меркель

Німеччина не відмовиться від використання російського газу.

Німеччина і надалі купуватиме російський газ – Меркель

Німеччина і надалі буде отримувати газ з Росії, а також з інших джерел.

Про це на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

– Ми продовжимо отримувати російський природний газ, а також газ з інших джерел. Якщо ми відмовимося від вугілля і атомної енергетики, нам знадобиться більше природного газу – і енергія повинна бути доступною, – сказала вона.

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До речі, міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйєн заявив, що Європа не дозволить РФ встановлювати свої правила у світі.

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