У районі Павлопіля в Донецькій області під час виконання бойового завдання пропав розвідник 79 ОДШБр ЗСУ.
Про зникнення бійця розвідувального взводу 79 Окремої десантно-штурмової бригади (Миколаїв) Десантно-штурмових військ ЗСУ розповіли у прес-службі бригади.
– 23 січня близько 4 ранку в районі виконання бойового завдання на одному з постів спостереження в районі населеного пункту Павлопіль зник військовослужбовець розвідувального взводу одного з підрозділів бригади, – повідомляє прес-служба ОДШБр.
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Зараз вживаються заходи щодо встановлення його місця знаходження.
Раніше Факти ICTV писали, як бойовики активно обстрілювали українські позиції, але зазнали значних втрат.
Фото: 79 ОДШБр ЗСУ.
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