Адвокат не знає, чи Віктор Янукович спостерігає за оголошенням вироку щодо його справи про держзраду.

Віктор Янукович не з’явився на суд, де є фігурантом справи про держзраду, бо перебуває у клініці після операції.

Про це повідомив адвокат підзахисного Віталій Сердюк, пише Українська правда.

За словами захисника, після короткої зустрічі з Януковичем він дізнався, що у президента-втікача “самопочуття нормальне”, він проходить реабілітацію.

При цьому Сердюк уточнив, що Янукович перебуває у клініці міста Москва.

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Чи спостерігає підзахисний за зачитуванням йому вироку Оболонським районним судом, адвокат відповісти не зміг, заявивши, що ні Януковичу, ні захисникам про засідання законним чином не повідомили.

Нагадаємо, 18 листопада минулого року росЗМІ поширили інформацію, що Януковича було госпіталізовано з травмами після гри в теніс.

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