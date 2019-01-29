PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Без категорії / РФ готує кібератаки до виборів в Україні - розвідка США/

РФ готує кібератаки до виборів в Україні – розвідка США

Щоб вплинути на хід виборів президента України у березні 2019 року, Росія може вдатися до кібератак.

Вибори

Вибори 2019 не обійдуться без провокацій з боку Росії.

Таку думку висловив директор Нацрозвідки США Ден Коутс.

– Ми очікуємо, що Росія використає кібертехнології для того, щоб вплинути на майбутні президентські вибори в Україні, – сказав Ден Коутс.

Він вважає, що Росія продовжить вести свою інформаційну війну проти демократій, вона буде використовувати інтернет-ресурси і спробує розділити суспільство.

Росія побудувала відносини з “репресивними режимами”, такими як Куба, Іран, КНДР, Сирія і Венесуела.

Читайте: Вибори 2019: у деклараціях усіх кандидатів є помилки

До речі, за порядком на президентських виборах у березні будуть стежити понад 60 тисяч силовиків.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

США передали Гуаїдо контроль над рахунками Венесуели
BAHROMA – учасник національного відбору на Євробачення 2019
Топ-5 країн, куди можна спонтанно поїхати засмагати біля моря в лютому
Група ICU провела в Давосі панельну дискусію про штучний інтелект
РФ готує кібератаки до виборів в Україні – розвідка США
Всі пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2019 (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Вакарчуку треба відійти від загального пафосу і зайнятися політикою
Відповіла відмовою: в Одесі чоловік забив жінку молотком
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка