Щоб вплинути на хід виборів президента України у березні 2019 року, Росія може вдатися до кібератак.

Вибори 2019 не обійдуться без провокацій з боку Росії.

Таку думку висловив директор Нацрозвідки США Ден Коутс.

– Ми очікуємо, що Росія використає кібертехнології для того, щоб вплинути на майбутні президентські вибори в Україні, – сказав Ден Коутс.

Він вважає, що Росія продовжить вести свою інформаційну війну проти демократій, вона буде використовувати інтернет-ресурси і спробує розділити суспільство.

Росія побудувала відносини з “репресивними режимами”, такими як Куба, Іран, КНДР, Сирія і Венесуела.

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До речі, за порядком на президентських виборах у березні будуть стежити понад 60 тисяч силовиків.