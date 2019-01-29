У Києві на Набережному шосе біля моста Патона вантажівка МАЗ протаранила легковий автомобіль Nissan Qashqai.
Водій вантажівки МАЗ не впорався з керуванням, зніс огорожу, виїхав на зустрічну смугу і врізався в Nissan, повідомляє Інформатор.
У легковика повністю розчавлена передня частина. Дівчина, яка була за кермом, травмувала руку.
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На місце події прибули патрульні і карета швидкої допомоги, яка доставила потерпілу до лікарні.
Зніс огорожу і виїхав на зустрічну смугу: в Києві вантажівка розчавила легковик / 5 фотографий
Раніше Факти ICTV писали, що у Дніпрі Volkswagen в’їхав у дерево. У результаті травми отримали двоє людей.
Фото та відео: Інформатор
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