Кабмін встановив норму споживання газу на людину на рівні 3,29 кубометра, вона починає діяти з 9 серпня 2018 року.
– Нарахування, які виробляли газопостачальні компанії, нині будуть проводитися за нормами, які були (норма 3,3 кубометра, яка діяла раніше. – Ред.). Ці всі нарахування, які відбулися, вони недійсні, – заявив міністр енергетики й вугільної промисловості Ігор Насалик, передає УНІАН.
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Норма споживання газу почне діяти в Україні з 9 серпня 2019 року.
Раніше Факти ICTV писали, що для користувачів без лічильників уряд поверне знижені норми споживання газу, які суд скасував наприкінці 2018 року.
Фото: Dreamstime.com
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