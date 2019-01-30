PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Без категорії / Норму споживання газу для українців знизили у три рази/

Норму споживання газу для українців знизили у три рази

Кабмін встановив норму споживання газу на людину на рівні 3,29 кубометра, вона починає діяти з 9 серпня 2018 року.

Норму споживання газу для українців знизили у три рази

– Нарахування, які виробляли газопостачальні компанії, нині будуть проводитися за нормами, які були (норма 3,3 кубометра, яка діяла раніше. – Ред.). Ці всі нарахування, які відбулися, вони недійсні, – заявив міністр енергетики й вугільної промисловості Ігор Насалик, передає УНІАН.

Читайте: Пишіть скарги: Коболєв дав пораду щодо завищених платіжок за газ

Норма споживання газу почне діяти в Україні з 9 серпня 2019 року.

Раніше Факти ICTV писали, що для користувачів без лічильників уряд поверне знижені норми споживання газу, які суд скасував наприкінці 2018 року.

Фото: Dreamstime.com

 

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Е-малюк: в Україні з’явиться нова послуга для батьків
Програма Муніципальна няня: скільки платитимуть і кому
Кабмін дозволив не сплачувати січневі рахунки за газ
Українці отримають лічильники газу безкоштовно – Гройсман
У Києві чоловік розпилив газ в обличчя водієві маршрутки
Завищені платіжки за газ незаконні, гроші повинні повернути – Рева
Німеччина і надалі купуватиме російський газ – Меркель
Січневі платіжки за газ законні і підлягають оплаті – НКРЕКП
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка