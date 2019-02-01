В Україні сьогодні, 1 лютого, збережеться похмура погода з опадами у вигляді дощу і мокрого снігу.
Погода в Україні сьогодні буде теплою, очікується -1 +1°.
Про це пише Укргідрометцентр.
Дощ зі снігом, за винятком Вінниці, Ужгорода та Одеси, пройде лише на півночі і у центрі України. На решті території країни без опадів.
На сході країни вдень 0-4 градуси вище нуля, вночі -1 +3°.
На заході вдень 1-4°, вночі 0 -3°.
На півдні 3-6 вище нуля, вночі 1-3°.
На півночі вдень 0-2°, вночі +1 -2°.
У Києві сьогодні дощитиме, вдень 1-3°, вночі -1 +1°.
Читайте: +11 і без опадів: погода в Україні на вихідні (КАРТА)
До речі, став відомий прогноз на перший місяць весни.
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