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Погода в Україні на сьогодні, 1 лютого (КАРТА)

В Україні сьогодні, 1 лютого, збережеться похмура погода з опадами у вигляді дощу і мокрого снігу.

Погода в Україні на сьогодні, 1 лютого (КАРТА)

Погода в Україні сьогодні буде теплою, очікується -1 +1°.

Про це пише Укргідрометцентр.

Дощ зі снігом, за винятком Вінниці, Ужгорода та Одеси, пройде лише на півночі і у центрі України. На решті території країни без опадів.

На сході країни вдень 0-4 градуси вище нуля, вночі -1 +3°.

На заході вдень 1-4°, вночі 0 -3°.

На півдні 3-6 вище нуля, вночі 1-3°.

На півночі вдень 0-2°, вночі +1 -2°.

У Києві сьогодні дощитиме, вдень 1-3°, вночі -1 +1°.

Читайте: +11 і без опадів: погода в Україні на вихідні (КАРТА)

До речі, став відомий прогноз на перший місяць весни.

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