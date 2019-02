Учасника нацвідбору на Євробачення 2019 KHAYAT невідомі побили у київському метро.

Про те, що сталося учасник нацвідбору на Євробачення 2019 Андрій Хайат розповів в Instagram.

– У вагоні метро до нас підійшли три хлопця, один з них каже: Це ти з телевізора? Я звик до того, що люди впізнають мене, я завжди простягаю руку, щоб привітатися. А тут замість того, щоб привітатися, людина б’є тебе в обличчя, – розповів співак, передає КП.

За словами Андрія, нападники були схожі на тих, хто недавно вийшов з місць позбавлення волі.

Читайте: KHAYAT – учасник національного відбору на Євробачення 2019

Однак найбільше виконавця шокувало те, що ніхто навіть не спробував допомогти.

– Я почуваюся нормально. А моєму другові дісталося набагато більше, ніж мені. Його просто штовхали ногами, в тому числі в обличчя, – зазначив співак.

Раніше Факти ICTV писали, що KHAYAT представив офіційну версію пісні Ever, з якою він побореться за можливість представляти Україну на Євробаченні 2019.

Фото: ado.khayat