Учасника нацвідбору на Євробачення 2019 KHAYAT невідомі побили у київському метро.
Про те, що сталося учасник нацвідбору на Євробачення 2019 Андрій Хайат розповів в Instagram.
– У вагоні метро до нас підійшли три хлопця, один з них каже: Це ти з телевізора? Я звик до того, що люди впізнають мене, я завжди простягаю руку, щоб привітатися. А тут замість того, щоб привітатися, людина б’є тебе в обличчя, – розповів співак, передає КП.
За словами Андрія, нападники були схожі на тих, хто недавно вийшов з місць позбавлення волі.
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Однак найбільше виконавця шокувало те, що ніхто навіть не спробував допомогти.
– Я почуваюся нормально. А моєму другові дісталося набагато більше, ніж мені. Його просто штовхали ногами, в тому числі в обличчя, – зазначив співак.
Хто поїде на Євробачення 2019 від України?
Раніше Факти ICTV писали, що KHAYAT представив офіційну версію пісні Ever, з якою він побореться за можливість представляти Україну на Євробаченні 2019.
Фото: ado.khayat