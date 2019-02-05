PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Без категорії / Обличчя в синцях: учасника нацвідбору на Євробачення KHAYAT побили в метро/

Обличчя в синцях: учасника нацвідбору на Євробачення KHAYAT побили в метро

Учасника нацвідбору на Євробачення 2019 KHAYAT невідомі побили у київському метро.

Обличчя в синцях: учасника нацвідбору на Євробачення KHAYAT побили в метро

Про те, що сталося учасник нацвідбору на Євробачення 2019 Андрій Хайат розповів в Instagram.

– У вагоні метро до нас підійшли три хлопця, один з них каже: Це ти з телевізора? Я звик до того, що люди впізнають мене, я завжди простягаю руку, щоб привітатися. А тут замість того, щоб привітатися, людина б’є тебе в обличчя, – розповів співак, передає КП.

За словами Андрія, нападники були схожі на тих, хто недавно вийшов з місць позбавлення волі.

Читайте: KHAYAT – учасник національного відбору на Євробачення 2019

Однак найбільше виконавця шокувало те, що ніхто навіть не спробував допомогти.

– Я почуваюся нормально. А моєму другові дісталося набагато більше, ніж мені. Його просто штовхали ногами, в тому числі в обличчя, – зазначив співак.

Хто поїде на Євробачення 2019 від України?

Результати

Раніше Факти ICTV писали, що KHAYAT представив офіційну версію пісні Ever, з якою він побореться за можливість представляти Україну на Євробаченні 2019.

Фото: ado.khayat

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Коли та де дивитися перший півфінал нацвідбору на Євробачення 2019
Україна у топ-5! Новий прогноз букмекерів на Євробачення
KAZKA vs MARUV. Хто поїде на Євробачення 2019 (ГОЛОСУВАННЯ)
Всі пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2019 (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
KHAYAT представив пісню на нацвідбір на Євробачення 2019
KAZKA представила пісню на нацвідбір на Євробачення 2019
Пісню KAZKA для нацвідбору на Євробачення злили в мережу
BAHROMA – учасник національного відбору на Євробачення 2019
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка