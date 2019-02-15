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Знайдений новий спосіб запобігти раку

Ліки для імунотерапії раку запобігають розвитку пухлин у майбутньому.

Вчені

Таку дію препарату для імунотерапії раку виявили американські вчені.

Про це повідомляє MedicalXpress.

Вони вводили здоровим гризунам рекомбінантний білок SA-4-1BBL, після чого заражали їх клітинами, виділеними з пухлини шийки матки та легенів.

Таким чином було встановлено, що цей препарат через два тижні після ін’єкції починає діяти, зводячи ризик захворіти на рак до мінімуму. Такий ефект триває вісім тижнів.

SA-4-1BBL – інгібітор контрольних точок, тобто він відключає механізми придушення імунної відповіді і підсилює дію протиракових вакцин.

Тепер вчені хочуть провести подібне дослідження на людях, схильних до певних видів раку або у передракових станів.

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До речі, раніше були названі 7 продуктів, які здатні запобігти раку.

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