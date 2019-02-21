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Гороскоп на сьогодні, 21 лютого

Яким буде 21 лютого для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сьогодні, 21 лютого

Гороскоп на сьогодні, 21 лютого, публікує Telegram канал Astro.Expert.

День спонукає до справ, розрахованих на тривалий термін і незмінність. Це може бути купівля власності, перше заселення в будинок – все, що про стабільність.

Деструктивні рішення, різкі прояви бажано виключити (наприклад, спілкування з ворогами або неприємними для вас людьми). Добре б знайти час на кохану людину, побути з сім’єю.

Будь-яка форма благодійності, допомоги оточуючим, участь у громадській діяльності може принести задоволення і удачу. З оточуючими взаємодіяти найкраще з особливим тактом, дипломатично.

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Несприятливо: брати чи давати гроші в борг.

Сприятливо: надягання нового одягу або прикрас.

Раніше Факти ICTV публікували ексклюзивний гороскоп на лютий 2019 року для всіх знаків зодіаку.

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