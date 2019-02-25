PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Без категорії / У Макіївці підірвали командира "МВС ДНР"/

У Макіївці підірвали командира “МВС ДНР”

В окупованій Макіївці підірвали автомобіль так званого командира підрозділу “МВС ДНР”.

У Макіївці підірвали командира “МВС ДНР”

У Макіївці підірвали автомобіль, в якому знаходився так званий командира підрозділу “МВС ДНР”, повідомляють ЗМІ бойовиків.

Постраждалого госпіталізували.

Читайте: Біля резиденції ОБСЄ у Донецьку прогриміли три вибухи

Вибуховий пристрій заклали під авто.

Раніше Факти ICTV писали, що поблизу пункту пропуску Оленівка вибухнув цивільний автомобіль – мікроавтобус Mercedes. Внаслідок чого загинув чоловік, дві жінки постраждали.

Фото: WarGonzo

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вибух у Рівному: в будинок судді кинули гранату
На Донеччині поблизу пункту пропуску підірвалося авто – є жертви
Біля резиденції ОБСЄ у Донецьку прогриміли три вибухи
Під Миколаєвом шестикласнику вибухом відірвало руку. Він у реанімації
У Франції в булочній прогримів вибух – серед загиблих дитина
У США у хлопця в руках вибухнула електронна сигарета. Він помер
Вибух біля торгового центру в США: загинула одна людина
У Павлограді у хлопця в руках вибухнула електронна сигарета
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка