Переможниця нацвідбору на Євробачення 2019 співачка MARUV заявила, що відмовляється від виступів в РФ, щоб представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі.
Співачка MARUV, яка перемогла у нацвідборі на Євробачення 2019, заради поїздки на Тель-Авів відмовилася від гастролей у Росії. Про це вона повідомила у своєму Instagram.
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– Я готова відмовитися від виступів у Росії. У прямому ефірі відповіла на всі питання, які цікавили журі. Я не відвідувала Крим з 2014 року. Не порушувала жодного Закону України. А також готова взяти на себе всі витрати по участі в Міжнародному конкурсі, – заявила MARUV.
Вона додала, що здобула чесну перемогу в національному відборі на Євробачення-2019, отримавши максимальну підтримку від телеглядачів і високий бал від членів журі.
– Я – українка, люблю свою країну і пишаюся тим, що представлятиму Україну в Тель-Авіві на Євробаченні – 2019 незважаючи на те, що за добу я отримала пропозиції від 3 різних країн представляти їх. Але моя відповідь категорична – я виступаю від України і ніяк інакше!, – зазначила співачка.
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Последние 24 часа были самыми эмоциональными в моей жизни. Я одержала честную победу в Национальном отборе на “Евровидение-2019”, получив максимальную поддержку от телезрителей и высокий бал от членов жюри. Но теперь нашу с вами победу хотят отнять. Я – украинка, люблю свою страну и горжусь тем, что буду представлять Украину в Тель-Авиве на международном конкурсе “Евровидение – 2019” несмотря на то, что за сутки я получила предложения от трех разных стран представлять их. Но мой ответ категоричен – я выступаю от Украины и никак иначе! Вы, наверняка, уже слышали о договоре между участником от Украины и НТКУ, который должен быть подписан сегодня до обеда. Я готова отказаться от выступлений в России. В прямом эфире ответила на все вопросы, которые интересовали жюри. Я не посещала Крым с 2014 года. Не нарушала ни единого Закона Украины. А также готова взять на себя все расходы по участию в Международном конкурсе. А теперь про сам нашумевший договор, что требуют от меня: 1. Мне запрещена любая импровизация на сцене без утверждения НТКУ. (Несогласованный шпагат, например, приведет к штрафу в 2 миллиона гривен) 2. Незамедлительная передача авторских прав на песню, принадлежащих мировому лейблу Warner Music (об этих правах было известно до начала конкурса) 3. Четко выполнять любые требования и указания НТКУ. (Теоретически, меня могут заставить плясать на Дне рождения у какого-нибудь вице-премьера, и в случае отказа, меня дисквалифицируют и обяжут опять выплатить штраф в 2 миллиона гривен. Плюс компенсировать НТКУ якобы убытки!) 4. Запрет на общение с журналистами без согласования с НТКУ. (Что полностью нарушает свободу слова и права человека) И еще много чего абсурдного. В случае нарушения одного из пунктов штраф 2 миллиона гривен и компенсация убытков ещё на неопределенную сумму. Взамен от НТКУ я НИЧЕГО не получаю: ни копейки финансовой поддержки, ни помощи в организации поездки, ни, тем более, международной промо поддержки. Даже визой я должна заниматься сама. Хотя, в договоре есть всего несколько пунктов обязанностей НТКУ: 1. Давать мне подсказки касательно правил проведения конкурса. 2. С разрешения НТКУ взять с собой 10 человек за свой счет. Продолжение
Раніше Факти ICTV писали, что після перемоги співачки MARUV на нацвідборі на Євробачення 2019 букмекери підняли Україну на кілька позицій.
Фото: eurovision.ua