Переможниця нацвідбору на Євробачення 2019 співачка MARUV заявила, що відмовляється від виступів в РФ, щоб представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі.

Співачка MARUV, яка перемогла у нацвідборі на Євробачення 2019, заради поїздки на Тель-Авів відмовилася від гастролей у Росії. Про це вона повідомила у своєму Instagram.

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– Я готова відмовитися від виступів у Росії. У прямому ефірі відповіла на всі питання, які цікавили журі. Я не відвідувала Крим з 2014 року. Не порушувала жодного Закону України. А також готова взяти на себе всі витрати по участі в Міжнародному конкурсі, – заявила MARUV.

Вона додала, що здобула чесну перемогу в національному відборі на Євробачення-2019, отримавши максимальну підтримку від телеглядачів і високий бал від членів журі.

– Я – українка, люблю свою країну і пишаюся тим, що представлятиму Україну в Тель-Авіві на Євробаченні – 2019 незважаючи на те, що за добу я отримала пропозиції від 3 різних країн представляти їх. Але моя відповідь категорична – я виступаю від України і ніяк інакше!, – зазначила співачка.

Раніше Факти ICTV писали, что після перемоги співачки MARUV на нацвідборі на Євробачення 2019 букмекери підняли Україну на кілька позицій.

Фото: eurovision.ua