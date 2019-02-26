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Вибори 2019: Порошенко підписав закон про заборону російських спостерігачів

Президент Петро Порошенко підписав закон, що забороняє присутність в Україні російських спостерігачів на виборах у березні.

Вибори 2019: Порошенко підписав закон про заборону російських спостерігачів

Президент Петро Порошенко підписав закон, що забороняє присутність в Україні російських спостерігачів на виборах. Закон опублікований на сайті Верховної Ради.

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