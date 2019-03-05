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Купити авто зі США – де і як вибрати, і ким пригнати

Купити вживане авто зі США у нормальному стані – це реально, якщо дотримуватися порад спеціалістів.

Купити авто зі США – де і як вибрати, і ким пригнати

Придбати авто зі США, яке матиме невеликий пробіг та задовільний стан кузова та начинки, на сьогоднішній день реально.

Причина в тому, що американці, які мають гроші, довше 5 років стараються на машинах не їздити та частіше за українців міняють їх на нові.

Найрозповсюдженіший спосіб купити авто зі США – аукціони. Зменшити ризики придбати “невдалий” автомобіль такий спосіб можна, якщо дотримуватися порад спеціалістів.

Дізнайтеся у продавця VIN-код

По Vin-коду ви можете дізнатись:

  • у які аварії потрапляв автомобіль;
  • у якому стані подушки безпеки;
  • відмотування пробігу;
  • кількість власників авто;
  • дані про техобслуговування;
  • дефекти виробництва;
  • чи був автомобіль у розшуку.

Читайте: Оренда авто в Україні: документи, ціни і вимоги

Замовляйте авто через страхову компанію

Купуючи авто зі США на аукціоні самостійно, можна завжди готувати себе до найгіршого. Дорогою з далекої країни до порту Одеси з машиною може статися, що завгодно – її можуть навіть розібрати до гвинтика.

Саме тому замовляти машину бажано через страхову компанію. Адже спеціалісти несуть хоча б якусь відповідальність та працюють на свою репутацію.

Більше дивіться в сюжеті Ранку у великому місті.

Нагадаємо, в Україні закінчився пільговий період для розмитнення автомобілів на іноземних номерах.

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