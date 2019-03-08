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Гороскоп на сьогодні, 8 березня

Яким буде 8 березня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

Гороскоп на сьогодні, 8 березня, публікує Telegram канал Astro.Expert.

Сприятливий день для справ і починань, які передбачають отримання довгострокового результату.

Гарний час для творчої діяльності, занять музикою, танцями, відвідування театру і художніх виставок.

Сьогодні можна побалувати подарунками себе і близьких – день має бути легким у спілкуванні та проявах щедрості.

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Але не забувайте, що в цілому сфера комунікацій зараз страждає, тому намагайтеся бути дуже уважними в спілкуванні, особливо у підборі потрібних слів. Чудовим помічником сьогодні буде інтуїція – вона може проявитися досить потужно, і головне не забувати до неї прислухатися.

Несприятливо: підстригання нігтів.

До слова, Факти ICTV публікували гороскоп на березень 2019 для всіх знаків зодіаку.

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