Яким буде 8 березня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.
Гороскоп на сьогодні, 8 березня, публікує Telegram канал Astro.Expert.
Сприятливий день для справ і починань, які передбачають отримання довгострокового результату.
Гарний час для творчої діяльності, занять музикою, танцями, відвідування театру і художніх виставок.
Сьогодні можна побалувати подарунками себе і близьких – день має бути легким у спілкуванні та проявах щедрості.
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Але не забувайте, що в цілому сфера комунікацій зараз страждає, тому намагайтеся бути дуже уважними в спілкуванні, особливо у підборі потрібних слів. Чудовим помічником сьогодні буде інтуїція – вона може проявитися досить потужно, і головне не забувати до неї прислухатися.
Несприятливо: підстригання нігтів.
До слова, Факти ICTV публікували гороскоп на березень 2019 для всіх знаків зодіаку.