Бойовик, який служив у складі незаконних збройних формувать на окупованих територіях Луганської області, не витримав знущать російських командирів і вирішив повернутися на підконтрольну Україні територію.

Чоловіка затримали під час перетину лінії розмежування та передали співробітникам СБУ, і зараз він дає свідчення щодо злочинів військових РФ та їх маріонеток в ОРДЛО.

Житель Стаханова розповів, що на початку 2016 року вступив до лав НЗФ.

Спочатку чоловік служив у так званій інженерно-саперній роті у Луганську, а потім у 4-й окремій мотострілковій бригаді.

За його словами, командирами цих підрозділів є кадрові російські військові.

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Він зазнав фізичних знущань та моральних принижень з боку так званого керівного складу, усвідомив хибність свого рішення і вирішив втекти.

В СБУ нагадали, що особи, які добровільно поінформували про здійснення терористичної діяльності і сприяли її попередженню або припиненню, та якщо в їхніх діях немає складу іншого злочину, звільняються від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, нещодавно героїня пропаганди “ДНР” Світлана Дрюк перейшла на бік України.

Джерело: СБУ

Фото, відео: СБУ