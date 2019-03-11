Басманний суд Москви продовжив термін арешту, який наклали на кондитерську фабрику Roshen у Липецьку.

Термін арешту , який наклали на 12 об’єктів нерухомості фабрики, продовжили до 13 червня 2019 року. Суд дозволив експлуатувати заарештоване майно, але заборонив продавати його чи здавати в оренду.

Під арештом досі перебувають склади готової продукції, чотири цехи, будівля підсобного корпусу, а також сім земельних ділянок загальною площею понад 700 тис. м².

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– З 1 квітня 2017 року ми повністю припинили виробництво на Липецькій фабриці, також припинив свою діяльністю торговий дім і склад з готовою продукцією. Усі потужності фабрики законсервовані, а сама продукція Roshen не імпортується на територію РФ, починаючи з 2013 року, – повідомляють в компанії.

Попри це Київська кондитерська фабрика Roshen за минулий рік збільшила чистий прибуток учетверу в порівнянні з 2017. Загальний прибуток становить 11,1 млн грн.

Нагадаємо, корпорації Roshen закупила для бійців ЗСУ 430 новітніх снайперських гвинтівок.