В Іспанії жінка ледь не померла під час орального сексу. Вона отримала анафілактичний шок через сперму свого партнера.

31-річній мешканці Аліканте стало погано під час орального сексу, вона відчула нудоту і задуху. Її доставили до лікарні.

Про це повідомляє медичний журнал British Medical Journal Case Reports.

За словами дівчини, у неї ніколи не було такої реакції на інтимні утіхи. Після вивчення симптомів лікарі з’ясували, що іспанці стало погано через алергію на препарат амоксицилін пеніцилінового ряду. Він потрапив в організм дівчини разом зі спермою.

Їй довелося пробути у лікарні тиждень.

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До речі, у Великій Британії жінка потрапила в реанімацію після пострілу дробовика, який використовувала зі своїм партнером у ліжку.