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Коли людина стає дорослою – вчені назвали вік

Дорослішання людини починається не раніше 30 років.

Коли людина стає дорослою – вчені назвали вік

Нейробіологи з Кембріджського університету заявили, що людина не стає дорослою поки їй не виповниться 30 років.

Згідно їх дослідженню, вік, в якому людина стає дорослою, у всіх різний. Однак у віці 18 років все ще відбуваються зміни в головному мозку, які можуть вплинути на поведінку і збільшити ймовірність розвитку психічних розладів.

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– Визначення того, коли ви переходите з дитинства у доросле життя, виглядає все більш абсурдно. Це індивідуальний перехід, який відбувається протягом трьох десятиліть, – сказав професор Пітер Джонс.

За його словами, коли людині виповнюється 18 років, вона може голосувати на виборах, купувати алкоголь, отримати кредит і відповідати перед законом, але, незважаючи на це, судді у кримінальних справах відзначають різницю між 19-річним підсудним і 30-річним злочинцем.

Раніше вчені розповіли, що українці старіють швидше за інших жителів Європи.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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