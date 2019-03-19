Дорослішання людини починається не раніше 30 років.

Нейробіологи з Кембріджського університету заявили, що людина не стає дорослою поки їй не виповниться 30 років.

Згідно їх дослідженню, вік, в якому людина стає дорослою, у всіх різний. Однак у віці 18 років все ще відбуваються зміни в головному мозку, які можуть вплинути на поведінку і збільшити ймовірність розвитку психічних розладів.

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– Визначення того, коли ви переходите з дитинства у доросле життя, виглядає все більш абсурдно. Це індивідуальний перехід, який відбувається протягом трьох десятиліть, – сказав професор Пітер Джонс.

За його словами, коли людині виповнюється 18 років, вона може голосувати на виборах, купувати алкоголь, отримати кредит і відповідати перед законом, але, незважаючи на це, судді у кримінальних справах відзначають різницю між 19-річним підсудним і 30-річним злочинцем.

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