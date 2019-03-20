Яким буде 20 березня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сьогодні, 20 березня, публікує Telegram канал Astro.Expert.

Добре займатися справами, які приносять задоволення, наповнюють. Напружуватися сьогодні не варто.

Бажано приділити увагу процесам, для яких хочеться розвитку і розширення в майбутньому.

Харчування (в широкому сенсі слова) і турбота про інших, швидше за все, принесуть добрі плоди.

Сприятливий час для догляду за рослинами. Можна навести лад у фінансовій сфері, перевірити ще раз розподіл ресурсів.

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Грубі та агресивні вчинки найкраще виключити. Питання, пов’язані зі стосунками і одруженням, варто перенести на інший день.

Сприятливо: надягання нового одягу, підстригання волосся, початок подорожей.

До слова, Факти ICTV публікували ексклюзивний гороскоп на березень 2019 року для всіх знаків зодіаку.