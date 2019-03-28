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Столтенберг залишається генсеком НАТО до 2022 року

Єнса Столтенберга залишили на посаді генсека НАТО до 30 вересня 2022 року.

Столтенберг залишається генсеком НАТО до 2022 року

Єнс Столтенберг обійматиме посаду генсека НАТО додаткові два роки.

Рішення про продовження його мандату до 30 вересня 2022 року ухвалили члени Альянсу.

Союзники заявили, що підтримують роботу Столтенберга, який модернізує та адаптує НАТО до відповідності майбутньому.

Зі свого боку генсек назвав справою честю виконувати рішення членів Альянсу.

Читайте: НАТО підтримує вступ України до Альянсу – Столтенберг

Столтенберг обіймає посаду генсека НАТО з 1 жовтня 2014 року.

Нагадаємо, Столтенберг заявив про підтримку НАТО у прагненні України вступити до Альянсу.

Джерело: Європейська правда

Фото: Dreamstime

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