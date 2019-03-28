Єнса Столтенберга залишили на посаді генсека НАТО до 30 вересня 2022 року.
Єнс Столтенберг обійматиме посаду генсека НАТО додаткові два роки.
Рішення про продовження його мандату до 30 вересня 2022 року ухвалили члени Альянсу.
Союзники заявили, що підтримують роботу Столтенберга, який модернізує та адаптує НАТО до відповідності майбутньому.
Зі свого боку генсек назвав справою честю виконувати рішення членів Альянсу.
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Столтенберг обіймає посаду генсека НАТО з 1 жовтня 2014 року.
Нагадаємо, Столтенберг заявив про підтримку НАТО у прагненні України вступити до Альянсу.
Джерело: Європейська правда
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