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Порошенко звільнив голову Одеської ОДА Степанова

Петро Порошенко відсторонив від посади главу Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова.

Степанов

Президент України Петро Порошенко своїм указом відсторонив Максима Степанова з посади голови Одеської обласної державної адміністрації.

Тимчасово виконувати обов’язки голови Одеської ОДА буде перший заступник керівника облдержадміністрації Сергія Паращенко.

 

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