Рівень вуглекислого газу за останні 3 млн років є рекордним, а подальший його ріст може привести до підняття моря від одного до двох метрів.

Якщо рівень вуглекислого газу продовжить рости такими темпами, то приблизно через 200 років це призведе до затоплення територій. Так, рівень моря підніметься від одного до двох метрів.

Зараз рівень CO2 становить 410 мільйонних часток.

Причиною цього є діяльність людини, саме вона стала головною причиною парникового ефекту на Землі.

Такого висновку дійшли вчені з Потсдамського інституту вивчення кліматичних змін та Інституту метеорології Макса Планка. Вони створили комп’ютерну модель, яка аналізує клімат за останні 3 млн років.

Варто зазначити, що рівень вуглекислого газу завжди був важливим показником кліматичних змін. Так, низький рівень CO2 був головним фактором у часи льодовикових періодів. Зараз же нарощування кількості вуглекислого газу в атмосфері викликало зворотній ефект.

Читайте: Зміна клімату: яких аномалій чекати Україні та світу

До речі, Факти ICTV писали, чим загрожує Україні зміна клімату.

Джерело: Eco Watch