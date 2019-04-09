PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Без категорії

У Порошенка заявили, що дебати на Олімпійському можуть пройти лише 14 квітня

У команді Петра Порошенка заявили, що дебати кандидатів у президенти на НСК Олімпійський можуть відбутися лише 14 квітня.

У Порошенка заявили, що дебати на Олімпійському можуть пройти лише 14 квітня

У Петра Порошенка заявили, що дебати на НСК Олімпійський можуть відбутися тільки 14 квітня, а 19-го числа повинні пройти офіційні дебати у студії Національної громадської телерадіокомпанії України (НГТУ).

– Логічно, що дата проведення дебатів на Олімпійському може бути саме 14 квітня – це останні вихідні перед днем ​​голосування другого туру. А офіційні дебати, згідно з чинним законодавством, повинні проходити 19 квітня і лише у студії суспільного мовника, – сказав глава фракції Блок Петра Порошенка у Верховній Раді Артур Герасимов.

Читайте: Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)

Нагадаємо, що Петро Порошенко зробив заяву, що чекає на Володимира Зеленського на Олімпійському 14 квітня.

При цьому сам Зеленський у відеозверненні повідомив, що його зустріч з нинішнім президентом на НСК Олімпійський відбудеться 19 квітня.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Штаб Зеленського готовий оплатити 50% оренди Олімпійського для дебатів
Знищують ціль в радіусі 300 км: в Україні з’явилися крилаті ракети
Ставки букмекерів на другий тур виборів президента України
Вибори 2019: як дізнатися свою дільницю для голосування
Дебати на Олімпійському: силовики почали підготовку
Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)
Не заради грошей: мати Зеленського пояснила, навіщо син йде у президенти
Студенти та містяни – за Зеленського, селяни – за Тимошенко: хто і як голосув у першому турі
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка