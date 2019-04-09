У команді Петра Порошенка заявили, що дебати кандидатів у президенти на НСК Олімпійський можуть відбутися лише 14 квітня.

У Петра Порошенка заявили, що дебати на НСК Олімпійський можуть відбутися тільки 14 квітня, а 19-го числа повинні пройти офіційні дебати у студії Національної громадської телерадіокомпанії України (НГТУ).

– Логічно, що дата проведення дебатів на Олімпійському може бути саме 14 квітня – це останні вихідні перед днем ​​голосування другого туру. А офіційні дебати, згідно з чинним законодавством, повинні проходити 19 квітня і лише у студії суспільного мовника, – сказав глава фракції Блок Петра Порошенка у Верховній Раді Артур Герасимов.

Читайте: Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)

Нагадаємо, що Петро Порошенко зробив заяву, що чекає на Володимира Зеленського на Олімпійському 14 квітня.

При цьому сам Зеленський у відеозверненні повідомив, що його зустріч з нинішнім президентом на НСК Олімпійський відбудеться 19 квітня.