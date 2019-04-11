У пункті пропуску Гоптівка Харківської області двоє росіян звернулися до співробітників Держприкордонслужби України з проханням надати їм політичний притулок.

Двоє громадян Росії є співробітниками органів внутрішніх справ РФ. Вони змушені були просити політичний притулок в Україні через переслідування у Росії на грунті своєї професійної діяльності.

– Їх (росіян, – Ред.) переслідують у РФ за принципову позицію щодо протидії злочинності. Причиною, що спонукала їх просити політичний притулок в Україні, стало приховування від переслідування у зв’язку з їх службовою діяльністю… Росіяни пояснюють, що особи, які потрапили у поле їх зору, як співробітників поліції РФ, є стійким злочинним угрупованням, що займається розповсюдженням наркотичних речовин , з чіткою і розгалуженою системою зв’язків серед чиновників різного рівня у владних структурах РФ, – йдеться у повідомленні.

Вони потрапили у немилість впливових осіб через те, що намагалися припинити незаконну поставку в аптеки (на ділянці своєї відповідальності) наркотичних засобів. Проти них МВС РФ відкрило замовну кримінальну справу, яка була сфабрикована. Ця ситуація загрожує не тільки позбавленням волі, а й несе небезпеку здоров’ю і життю російських поліцейських.

– Не сподіваючись на справедливе розслідування у зв’язку із замовленням “згори” вони прийняли рішення втекти з РФ в Україну, – йдеться у повідомленні.

Зараз проводяться відповідні перевірочні заходи щодо об’єктивності наданої інформації.

Читайте: Трамп затвердив нові правила надання притулку у США

До речі, Чехія внесла Україну до списку безпечних країн, тепер українці не зможуть отримати там притулок.

Джерело: Державна прикордонна служба України