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Під Києвом чоловік через ревнощі до смерті забив жінку

У Київській області чоловік через ревнощі сильно побив свою співмешканку. Жінка померла у реанімації.

Під Києвом чоловік через ревнощі до смерті забив жінку

У Білоцерківське відділення поліції звернулися медики, які госпіталізували 38-річну жінку з численними тілесними ушкодженнями. Жінка померла у реанімаційному відділенні.

– Тілесні ушкодження загиблій наніс її 36-річний співмешканець, з яким потерпіла часто зловживала спиртними напоями. Між ними виник конфлікт через ревнощі, під час якого чоловік жорстоко побив жінку, – розповіли у прес-службі ГУ НП у Київській області.

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Затриманому загрожує покарання за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України – від 7 до 10 років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали, що у Запоріжжі чоловік зарубав свою дружину, намагався вбити дворічного сина, а потім убив себе.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime, Нацполіція

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