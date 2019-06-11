У Київській області чоловік через ревнощі сильно побив свою співмешканку. Жінка померла у реанімації.

У Білоцерківське відділення поліції звернулися медики, які госпіталізували 38-річну жінку з численними тілесними ушкодженнями. Жінка померла у реанімаційному відділенні.

– Тілесні ушкодження загиблій наніс її 36-річний співмешканець, з яким потерпіла часто зловживала спиртними напоями. Між ними виник конфлікт через ревнощі, під час якого чоловік жорстоко побив жінку, – розповіли у прес-службі ГУ НП у Київській області.

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Затриманому загрожує покарання за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України – від 7 до 10 років позбавлення волі.

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