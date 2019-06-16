PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Без категорії

Філарет розсилає єпископам запрошення на свій собор

Почесний патріарх ПЦУ Філарет розсилає єпископам запрошення на свій собор.

Філарет розсилає єпископам запрошення на свій собор

Почесний патріарх ПЦУ Філарет розсилає запрошення на собор УПЦ Київського патріархату.

Запрошення адресовані єпископам ПЦУ.

Читайте: Філарет відмовляється виконувати три умови томосу

Відбудеться собор в Свято-Володимирському кафедральному патріаршому соборі 20 червня об 11.00.

Раніше Факти ICTV писали, що Філарет хоче бути єдиним бенефіціаром Православної церкви України, вважає предстоятель Православної церки України Митрополит Епіфаній.

Джерело: Сerkvarium.

Фото: Сerkvarium.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Епіфаній назвав причину розбіжностей з Філаретом
Філарет незаконно скликає так званий собор УПЦ КП – ПЦУ
Філарет скликає собор ліквідованого Київського патріархату – дата
Ліквідація УПЦ КП: ПЦУ надала відеодоказ
Епіфаній визнав недійсними усі розпорядження УПЦ КП
Філарет відмовився виконувати статут ПЦУ – Епіфаній
Філарет відмовляється виконувати три умови томосу
Філарет сам підписав рішення про саморозпуск КП: у ПЦУ показали документ
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка