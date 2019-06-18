Депутати визначають є коаліція, чи її немає. Головним аргументом для розпуску Ради у команді президента називають відсутність коаліції. Кажуть, її не існує ще з березня 2016 року, коли слідом за Батьківщиною та Самопоміччю з більшості вийшла фракція радикалів.

Натомість, опоненти запевняють: коаліція припинила своє існування лише 17 травня 2019 року – після виходу з неї Народного фронту.

Водночас у команді Зеленського назвали ще одну підставу для розпуску Ради – те, що рівень довіри громадян до парламенту дуже низький. Щоправда такі аргументи здивували фахівців.

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Втім, заради об’єктивності нагадаємо, що в 2014 році тодішній президент Петро Порошенко теж посилався на низький рівень довіри до Ради, коли її розпускав.

Громадяни України не просто не вірять Раді, рейтинг довіри 4% – заявив Володимир Зеленський

Відтак, чим у своєму рішенні мають керуватися судді – думки юристів різняться. А от на думку політологів, виключно верховенством права.

Однак політики не надто цим переймаються. Парад партійних з’їздів йде повним ходом.

Фінал партійних з’їздів. На який результат розраховують політсили

Цього тижня свій виборчий список із 50 прізвищ назвала Батьківщина Юлії Тимошенко і дещо здивувала тим, що другим номером в ньому став Сергій Тарута, а третім екс-голова СБУ Валентин Наливайченко.

До п’ятірки також увійшли й перевірені бійці партії – Сергій Соболєв та Олена Кондратюк. У новому парламенті лідер Батьківщини розраховує на потужну фракцію і навіть вже визначилася з ким формуватиме коаліцію.

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Однак у партії Слуга народу заявили, що не планують об’єднуватися з Батьківщиною, а також з Опозиційною платформою і Опоблоком. Проте не виключають коаліції з Голосом і Силою і честю. Партія екс-голови СБУ Ігоря Смешка теж не проти такого об’єднання. А от лідер радикалів Олег Ляшко в новій Раді і взагалі мріє стати спікером.

Згідно із соцопитуваннями Радикальна партія не потрапляє в Раду. Непроста ситуація й у Громадянській позиції. Попри те, що її лідер Анатолій Гриценко на президентських виборах набрав майже 7%, нині соціологи дають його партії не більше 3%. Але в політсилі не довіряють рейтингам, та й сам Анатолій Степанович планує очолити уряд.

Не проти стати прем’єром і львівський мер Андрій Садовий, який очолив оновлений список Самопомочі. Щоправда, поки партія не дотягує і до 2%.

Націоналісти йдуть на вибори однією колоною. Свобода Тягнибока об’єдналася з Нацкорпусом Білецького та лідером Правого сектора Ярошем. А Опозиційний блок разом із партіями Відродження, Довіряй справам і політсилою Наші Євгена Мураєва, який несподівано очолив виборчий список.

Окрім Мураєва до першої десятки списку увійшли нардепи Вілкул та Новинський, мери 5 міст, серед яких міський голова Одеси Труханов та мер Харкова Кернес.

Неочікувано до них приєднався екс-голова фракції регіоналів Олександр Єфремов, якого вже три роки судять за звинуваченнями у сепаратизмі.

Також вирішив йти в депутати лідер Руху нових сил Саакашвілі. Заради виборів він навіть пройшов медичну комісію і став на військовий облік.

Нагадаємо, що Партія Кличка не формуватиме список на дострокових парламентських виборах, а висуне кандидатів тільки у мажоритарних виборчих округах.