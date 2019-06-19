Екологічна катастрофа у селі Збаржівка, що на Вінниччині, сколихнула всю країну. А почалася вона із звичайного ДТП. Мікроавтобус з хімікатами не вписався в поворот, перевернувся, впав у ставок та загорівся.

Небезпечні речовини вилились у притоку річки Рось, з якої вода йде до водогонів трьох областей. Екологічна катастрофа залишила без води 300 тисяч людей.

Згодом з’ясується, хімікати викрали з фермерських господарств. А машину швидше за все підпалили, щоб замести сліди. Правоохоронці вже відкрили кримінальну справу.

Далі історія стає заплутаною. За кілька годин після аварії з’являється інформація про витік небезпечного та дуже отруйного хімікату Нурал-В. Він має нервово-паралітичну дію.

Але згодом контролюючі органи чомусь спростовують цю інформацію. Але про всяк випадок водопостачання з Річки Рось призупиняють одразу кілька міст. Не дочекавшись результатів аналізів.

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Контролюючі органи намагаються заспокоїти населення. Заявляють, що до самої річки отруйні речовини не дійшли, усе нібито лишилось в притоці і за три дні має розкластися.

Через добу влада заявляє – ситуація контрольована і життю людей нічого не загрожує.

Після аварії, за словами місцевих, збільшилася захворюваність. Мешканці налякані, по селу ходять чутки, що отрута з пилом підіймається та літає у повітрі, а ще плаває у воді. Мертва риба і досі з’являється у місцевому ставку.

П’ють воду з річки Рось і у Білій Церкві та Умані, які поєднані одним водогоном. Вони знаходяться нижче по течії від аварії, а забруднення річки Рось більше ніж на дві доби ставить під питання функціонування міста із населенням у майже чверть мільйона людей. Але проведені аналізи дуже вчасно показали відсутність хімікатів.

Мер Білої Церкви дозволив пити воду та купатися. Пляжі міста знову повні. Одні повірили, що боятися вже нічого, інші ж у річку заходити бояться. Лише дивуються тим, хто поліз у воду.

Дніпро поза небезпекою: екологи про ситуацію з аварією на річці Рось

Екологи кажуть, що такі перестороги мають сенс, концентрація деяких з хімікатів в місті розливу перевищує норму в 600 разів.

Але найголовніше в цій історії – так і не зрозуміло до сих пір, які хімікати треба було шукати у воді та ґрунті. Згодом, фермер, у якого вкрали пестициди, заявив, що це був ніяк не Нурал-В, який шукало слідство. Він у нього не пропав.

Захисники природи вважають, що пестициди могли затриматися в притоці річки Рось. І пізніше під час дощів можуть піти далі по руслу та швидше за все дійти до Дніпра.

Інша справа, що Дніпро і Десна мають набагато більші об’єми води, тому такі локальні аварії призведуть до менших катастрофічних наслідків ніж от в випадку із Білою Церквою.

Тому Дніпро поза небезпекою. А от від купання та риболовлі у водоймах, які потрапили до зони лиха, краще утриматися.

Нагадаємо, Факти ICTV писали, які саме хімічні речовини потрапили в річку Рось.