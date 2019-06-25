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В Україні зменшилася кількість безробітних

Рівень безробіття в Україні за останній рік зменшився до 8,8%.

В Україні зменшилася кількість безробітних

Ринок праці в Україні за останній рік показує позитивні тенденції щодо скорочення рівня безробіття.

За результатами дослідження за методологією Міжнародної організації праці, рівень безробіття скоротився з 9,5% у 2017 році до 8,8% економічно активного населення у 2018 році.

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До слова, на позитивні зміни вказує те, що у І кварталі 2018 року рівень безробіття становив 9,7%, у ІІ півріччі 2018 року він зменшився до 8,9%. За 9 місяців 2018 року позначка зупинилася на 8,6%.

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Джерело: УНН

Фото: Dreamstime

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