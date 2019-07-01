У селі Підсадки Львівської області водій Audi не впорався з керуванням і впав у водовідвідний канал.

У Львівській області у селі Підсадки загинув водій і пасажир легковика, який влетів у канал. Водій Audi намагався в’їхати на ґрунтову дорогу, однак не впорався з керуванням, і з’їхав у водовідвідний канал.

Авто перевернулося на дах і наповнилося водою. Водій і пасажир Audi, 51-річний львів’янин, загинули на місці події.

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Відкрито кримінальну справу за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом). Поліцейські встановлюють обставини ДТП. Призначені експертизи.

До речі, 28 червня на дорозі Київ – Чоп поблизу біля села Лисиничі Львівської області легковик протаранив вантажівку.