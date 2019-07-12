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У Німеччині відреагували на телефонну розмову Зеленського з Путіним

У Німеччині позитивно відреагували на телефонну розмову президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна, яка відбулася 11 липня.

Німеччина

Представник МЗС Німеччини Крістофер Бургер заявив, що вітає телефонну розмова президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна.

Під час телефонної розмови обговорили нормандський формат переговорів, який у Берліні вважають корисним.

За словами Бургера, наразі ніхто не звертався до Німеччини з пропозицією щодо розширення зазначеного формату переговорів залучивши Велику Британію і США.

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Він додав, що переговори, які стосуються війни на Донбасі, проводять у тісному контакті з американськими партнерами.

До слова, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що розмова Володимира Зеленського і Володимира Путіна тривала близько 20 хвилин.

Джерело: Укрінформ

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