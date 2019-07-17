Політичні дебати між кандидатами на 182 окрузі Василем Федіним і Павлом Павлишем відбудуться 17 липня о 19.00 на території Променад Плаза, що на вул. Гвардійської дивізії, 22.

17 липня о 19.00 відбудуться політичні дебати між кандидатом від Оппоблоку на 182 окрузі Василем Федіним і кандидатом від Слуги народу Павлом Павлишем. Вони пройдуть на території Променад Плаза за адресою вул. Гвардійська дивізія, 22.

Нагадаємо, що Василь Федін викликав Павла Павлиша на політичні дебати:

– 21 червня відбудуться вибори. Херсонці повинні знати, хто є хто. Вони самі вирішать, за кого голосувати. За людей з реальними справами або нібито нові обличчя. За програму відновлення херсонських заводів, запропоновану моєю командою, або нові експерименти над країною. Я викликаю тебе на дебати. Будь чоловіком. Не злякайся.

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Павло Павлиш погодився на зустріч.

– Дякую за прийнятий виклик. Пропоную взяти за основу правила дебатів, використані у президентській кампанії 2019 року, які пройшли на стадіоні Олімпійський, – зазначив на своїй сторінці у Facebook кандидат Федін.

До речі, раніше ми публікували список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах.

Джерело: Кhersonline.net