Люди, які страждають на шизофренію, віддають перевагу котам і кішкам в якості домашніх тварин.

Вчені Першого Московського державного медичного університету імені І. М. Сеченова встановили, що люди, які страждають на шизофренію, заражені токсоплазмозом.

Токсоплазмоз – захворювання організму внаслідок попадання в нього паразита Toxoplasma gondii. Його симптоми дуже схожі на легку форму грипу.

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Як правило, паразит потрапляє в організм з недосмаженим м’ясом. Токсоплазмоз переноситься такими тваринами як кішки.

Вчені стежили за групою пацієнтів, що спостерігаються у клініці психіатрії Сеченовского університету. З’ясувалося, що токсоплазмозом хворіють понад 40% людей з психічним розладом.

Вчені прийшли до висновку, що пацієнти з психічними розладами частіше хворіють токсоплазмозом, ніж нормальні люди.

До слова, вчені з університету Калгарі виявили раніше невідомі клітини, які здатні відновлювати серце після інфаркту.

Джерело: Медікфорум