Генеральна прокуратура викликає екс-голову НБУ Валерію Гонтареву на допит в рамках кримінального провадження щодо бізнесмена Сергія Курченка.

Валерію Гонтареву знову викликали на допит в ГПУ в рамках кримінального провадження щодо бізнесмена-втікача Сергія Курченка.

Екс-голову НБУ необхідно прийти в Генпрокуратуру до прокурора Костянтина Кулика 12 вересня о 13.30.

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У повістці зазначено, що Гонтареву викликають в ГПУ для “допиту як підозрюваної у кримінальному провадженні № 12 013 220 540 000 400 від 31 січня 2013 року”.

Нагадаємо, в квітні Валерія Гонтарєва вже отримувала повістку в ГПУ. Її викликали як підозрювану у справі Курченка, який підозрюється у скоєнні особливо тяжких злочинів проти України, коли він діяв у складі злочинної організації президента-втікача Віктора Януковича.