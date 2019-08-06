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Пошук військовополонених і зниклих безвісти: Україна і США підписали меморандум

Україна і США підписали Меморандум про взаєморозуміння з питань пошуку військовополонених і зниклих безвісти.

Пошук військовополонених і зниклих безвісти: Україна і США підписали меморандум

Відбулась церемонія підписання Меморандуму про взаєморозуміння між міністерством оборони України та Агентством з питань пошуку військовополонених і зниклих безвісти Міністерства оборони США.

Меморандум спрямований на пошук на території України і повернення в США зниклих під час Другої світової війни американських військовослужбовців.

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Також меморандум передбачає обмін досвідом з американською стороною  особливостями пошуку військовослужбовців ЗСУ та інших силових структур, які зникли безвісти і потрапили в полон під час триваючої збройної агресії Росії проти України.

Раніше Факти ICTV писали, що Україна звернулася до США з проханням продати більше ракетних комплексів Javelin.

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