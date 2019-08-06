Україна і США підписали Меморандум про взаєморозуміння з питань пошуку військовополонених і зниклих безвісти.

Відбулась церемонія підписання Меморандуму про взаєморозуміння між міністерством оборони України та Агентством з питань пошуку військовополонених і зниклих безвісти Міністерства оборони США.

Меморандум спрямований на пошук на території України і повернення в США зниклих під час Другої світової війни американських військовослужбовців.

Читайте: Вихід США з ДРСМД: Путін погрожує початком “хаосу”

Також меморандум передбачає обмін досвідом з американською стороною особливостями пошуку військовослужбовців ЗСУ та інших силових структур, які зникли безвісти і потрапили в полон під час триваючої збройної агресії Росії проти України.

Раніше Факти ICTV писали, що Україна звернулася до США з проханням продати більше ракетних комплексів Javelin.