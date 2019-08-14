PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Без категорії

Лишилася одна справа. Зеркаль йде з МЗС України

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль має намір завершити свою роботу в МЗС.

зеркаль

Олена Зеркаль заявила, що завершує свою роботу в Міністерстві закордонних справ.

– Думаю, що я відпрацювала всі свої завдання. Сьогодні виповнюється п’ять років, як мене було призначено на цю посаду на засіданні Кабміну. І за ці п’ять років мені разом з колегами вдалося виконати всі завдання, які я ставила перед собою, які були перед МЗС в тих площинах, де я працювала, – розповіла заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції.

Читайте: РФ повинна звільнити українських моряків і відзвітувати трибуналу – Зеркаль

За її словами, у неї лишилася тільки одна справа – визначитися з процедурними питаннями в арбітражі щодо українських моряків, захоплених у Керченській протоці.

– Думаю, цим я буду завершувати свою каденцію в МЗС, – додала вона.

Нагадаємо, що раніше Факти ICTV писали, як вплине затримання танкера РФ в Ізмаїлі на справу українських моряків у Гаазі.

Джерело: ВВС Україна

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Збільшення штату в рази: що буде, якщо введуть візовий режим з РФ
МЗС України висловило рішучий протест на вояж Путіна в окупований Крим
“Заборгованість” України перед СНД придумав Кремль – МЗС
Пристайко єдиний кандидат на пост глави МЗС – Офіс президента
Україна відкриває 18 візових центрів по світу (СПИСОК)
Ймовірний новий посол у США: що відомо про Олега Шамшура
Реакція України на придушення протестів у Москві
Україна домовилася про безвіз із Північною Македонією
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка