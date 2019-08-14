Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль має намір завершити свою роботу в МЗС.

Олена Зеркаль заявила, що завершує свою роботу в Міністерстві закордонних справ.

– Думаю, що я відпрацювала всі свої завдання. Сьогодні виповнюється п’ять років, як мене було призначено на цю посаду на засіданні Кабміну. І за ці п’ять років мені разом з колегами вдалося виконати всі завдання, які я ставила перед собою, які були перед МЗС в тих площинах, де я працювала, – розповіла заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції.

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За її словами, у неї лишилася тільки одна справа – визначитися з процедурними питаннями в арбітражі щодо українських моряків, захоплених у Керченській протоці.

– Думаю, цим я буду завершувати свою каденцію в МЗС, – додала вона.

Нагадаємо, що раніше Факти ICTV писали, як вплине затримання танкера РФ в Ізмаїлі на справу українських моряків у Гаазі.