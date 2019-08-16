СБУ фіксує грубі порушення норм міжнародного права з боку співробітників ФСБ РФ стосовно громадян України, які рибалять в Азовському морі.

Співробітники ФСБ РФ без законних для цього підстав затримують громадян України, які рибалять в Азовському морі. Під час огляду українського судна не було знайдено жодних засобів лову, риби та заборонених до вільного обігу речей.

Ці порушення зафіксувала Служба безпеки України.

– Російська спецслужба незаконно затримує українських громадян, а потім через погрози і шантаж домагається неправдивих свідчень про нібито браконьєрський вилов риби. Зокрема у 2018 році представники берегової охорони ФСБ РФ незаконно затримали двох українців, які на риболовецькому човні перебували в акваторії Азовського моря неподалік Бердянська, – повідомляють у СБУ.

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Надалі, без адвокатів, представників консульської установи чи інших уповноважених осіб представники ФСБ РФ провели допити українців та вимагали підписати неправдиві свідчення про браконьєрський вилов водних живих ресурсів забороненими знаряддями лову.

Після того як риболови відмовилися надавати зізнання, ФСБ вдалося до погроз про інкримінування їм диверсійної і шпигунської діяльність проти РФ, яка передбачає позбавлення волі терміном на 20 років.

Під натиском українці змушені були підписати папери. Стосовно них було розпочато кримінальну справу за ч. 3 ст. 256 та ч. 1. ст. 258-1 Кримінального кодексу РФ щодо незаконного рибного промислу. Їх звільнили з накладанням штрафу і конфіскацією у дохід країни-агресора катера та іншого особистого майна.

До речі, військова контррозвідка СБУ встановила, що російські спецслужби вербували українських військових за допомогою жіночих акаунтів у соцмережах.