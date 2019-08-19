Після виходу з ракетного договору Сполучені Штати вперше провели випробування крилатої ракети.
З острова Сан-Ніколас у Тихому океані США запустили крилату ракету наземного базування, здатну вражати цілі на тій дальності, яку забороняв ДРСМД, підписаний ще з СРСР.
Ракета вийшла зі своєї наземної мобільної пускової установки і точно вразила ціль на відстані понад 500 км.
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У Пентагоні зазначили, що результати випробувань послугують основою для подальшого розвитку ракет середньої дальності.
Нагадаємо, 2 серпня США офіційно вийшли з Договору про ДРСМД, який був укладений з Росією.
Джерело: Пентагон
Фото: Пентагон
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